Atılacak adımlar belli oldu! Dünyanın gözü sır küpü Hakan Fidan’da

Geçen hafta Ankara'da düzenlenen 14'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda yeni dönemde Türk dış politikasının daha efektif ve koordine hale gelmesi için atılacak adımlar şekillendi. Başta Dışişleri, Milli Savunma ve İçişleri olmak üzere bakanlıklar arası eşgüdüm ve koordinasyon hususuna büyük önem verilecek.

SİBER GÜVENLİK

Hiçbir verinin küçümsenmemesi gerektiği, bakılan pencereden çok da önemli görünmeyen bir hususun Ankara'da büyük bir resmin parçasını tamamlayabileceğinden hareketle dünyanın dört bir yanında görevli Türk büyükelçi ve misyon şefleri Türkiye'nin güvenlik öncelikleriyle ilgili her tür bilgiyi merkeze aktaracak.

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