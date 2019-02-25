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Atila Turan Beşiktaş maçında yok

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Atiker Konyaspor maçında sarı kart gören Atila Turan cezalı duruma düştü.

25 Şubat 2019 Pazartesi 08:45
Atila Turan Beşiktaş maçında yok

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Atiker Konyaspor maçında sarı kart gören Atila Turan cezalı duruma düştü.


Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 23.haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor’a 1-0 mağlup ederek 9 maçtır mağlubiyet göremeyen Sarı-Kırmızılılarda Atila Turan gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.


Atiker Konyaspor maçının 78.dakikasında gördüğü sarı kartla dördüncü sarı kartına ulaşan Atila Turan, ligin 24.haftasında Kayseri’de oynanacak olan Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş maçıyla cezasını tamamlayacak olan Atila Turan, ligin 25.haftasında yeniden sahalara dönecek.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 08:45
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