Atıl araçlar ekonomiye 23 milyar dolar sağlar

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Tüm Yed-i Emin Otopark Çekici Kurtarıcı Taşıyıcılar ve Depo İşletmeleri Federasyonu Genel Başkanı Rasim Uluç, beraberindeki heyetle Destici’yi ziyaret ederek otoparklarda yatan araçların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hazırladıkları dosyayı sundu.

İkinci el otomobil fiyatları da düşer

Ülke genelinde yed-i emin otoparklarında satılamayan yaklaşık 1.5 milyon araç bulunduğunu ifade eden Uluç, Destici’den sorunun çözümü için destek beklediklerini belirterek, şunları dile getirdi: “Bu araçların bir kısmı ömrünü tamamlamış ve hurdaya çıkmış durumda olup, üzerlerindeki haciz nedeniyle hurda işlemi yapılamadığından ayrıştırılarak ekonomiye geri kazanımı sağlanamamakta ve dolayısıyla her yıl yurt dışından 12.5 milyar dolarlık hurda alımı yapılmakta. Toplam 1.5 milyon araçtan yaklaşık 500 binin 20 yaş üstü olduğu ve bunların ortalama arabalarda 1.5 ton otobüs ve kamyonlarda 20 ton olduğu düşünülürse, ki bunların yüzde 25’i kamyon ve otobüslerden oluşmaktadır, yaklaşık olarak 8 milyar ton hurda toplanacaktır. Ortalama 1 kg hurda fiyatının 9 lira olduğu düşünüldüğünde 8 milyar ton hurdadan 72 milyar TL kaynak yurt içinde kalacaktır. Ayrıca satılan araçların biriken yüksek miktardaki Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsil edilmiş olacaktır. Satılabilir durumda olan yaklaşık 1 milyon aracın seri bir şekilde bekletilmeden satılması halinde ortalama 500 bin TL’den 500.000 milyar TL, toplamda 572-600 milyar TL milli ve yerli ekonomiye kazandırılmış olacaktır. Ayrıca bu araçların bir an evvel satılması halinde, 2. el araç piyasasını da yaklaşık yüzde 30 oranında düşüreceği, aynı zamanda piyasa hareketliğinden dolayı yastık altı tabir edilen birikimleri ekonomiye kazandıracağı, tamir, bakım ve yedek parça gibi ihtiyaçlar sebebiyle de oto sanayi sektörünü canlandıracağı değerlendirilmektedir.”

“Cumhurbaşkanımıza bilgi vereceğim”

BBP Lideri Destici de, otoparklarda yatan araçlardan gelecek 23 milyar doların gerek emekli maaş zamları gerekse deprem bölgesinin imarı için çok önemli bir kaynak oluşturabileceğini söyledi. Desteci, emekli maaşlarının artırılması için çağrıda bulunduklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek bu talebi tekrarladıklarını belirterek, Erdoğan’ın da bu aşamada yeterli kaynak olmadığı için emekli maaşlarına istedikleri oranda zam yapamadıklarını kendisine aktardığını söyledi. Destici, yed-i emin otoparklarda yatan araçlardan elde edilebilecek kaynağa ilişkin olarak Başkan Erdoğan’a bilgi vereceğini ve konunun takipçisi olacağını sözlerine ekledi.

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