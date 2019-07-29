Atıksu arıtma tesisi bırakılan suda balık yaşayabiliyor Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğüne Bağlı Atıksu Arıtma tesisinde arıtılan çıkış suyunun kalitesini içinde yaşayan balıklarla kanıtladı.

Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğüne Bağlı Atıksu Arıtma tesisinde arıtılan çıkış suyunun kalitesini içinde yaşayan balıklarla kanıtladı.

Kilis Belediyesi’ne ait Atıksu Arıtma Tesisi 2010 yılında yapımına başlanarak,2013 yılında işletmeye alınarak Kilis’e kazandırıldı. Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyunun Çevre Bakanlığı’nın Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğince belirlenen standartlardan daha iyi olduğu hem yapılan su analizleri sonuçlarında, hem de Çevre Bakanlığı’nın günlük-aylık-yıllık genel kontrolleri neticesinde belirlendi. Atıksu arıtma tesisimizde ,suyla dolu akvaryum içine Japon balığı,çöpçü balığı gibi tatlı su balıkları konularak yaşamları gözlem altına alındı. Alınan çıkış suyunun numune sonuçları ve gözlem yoluyla test edilen arıtılan suyun canlı yaşamına izin verecek temizlikte olduğunu kanıtladı. Önümüzdeki günlerde akvaryuma koyulan balık türlerini çeşitlendirerek, çeşitli cinslerde türlerin yetiştirilip üremeleri gözlemleniyor.

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