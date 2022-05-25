‘Atıksız bir dünya mümkün’

Çocuklara yönelik yaptıkları çalışmalarla Vakıf İnsan Ödülüne layık görülen derneğin Başkanı İbrahim Enes Duruay, “Burada gönüllü olan gençler vakıf kültüründeki toplum ve toplumun diğer fertleri için yaşama kültürünü benimsemiş oluyorlar. Bu da bireye kendini değerli hissettiriyor” ifadelerini kullandı. Duruay, çocuklara atıksız bir dünyanın mümkün olduğu fikrini aşılamak için bir sanat atölyesi düzenlediklerini kaydetti.