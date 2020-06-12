“Atıkları Dönüştürüyoruz” yarışması başladı

Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan Antalya Büyükşehir Belediyesi çevreye verdiği önemin ve hassasiyetin bir göstergesi olarak “Atıkları Dönüştürüyoruz” başlıklı bir yarışma başlattı. Geri dönüştürülebilir malzemelerle yaptıkları objeleri 22 Haziran’a kadar Instagram’da #AtıklarDönüşüyorAntalyaKazanıyor etiketiyle paylaşanlar jürinin yapacağı değerlendirme sonrası birbirinden güzel hediyeleri kazanma şansı yakalayacak.

Çevre ve doğa dostu çalışmalarıyla dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediyesi, atıkların geri dönüşümü ve ekonomiye kazandırılması noktasında önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bununla ilgili olarak Sıfır Atık Belgesi almaya da hak kazanan Büyükşehir Belediyesi şimdi de atıkların çevreye zarar vermeden değerlendirilmesi amacıyla instagram üzerinden bir yarışma düzenliyor. Yarışma pandemi süreci nedeniyle evde kalmak zorunda olan Antalyalıların evlerinde atık malzemelerden ürettikleri aksesuar, oyuncak, ev eşyası gibi objelerin yeniden değerlendirilmesini amaçlıyor.

Birinciye hobi bahçesi

Geri dönüştürülebilir malzemelerle yaptıkları objeleri Instagram’da #AtıklarDönüşüyorAntalyaKazanıyor etiketiyle paylaşan ve ilk üçe giren katılımcılar jürinin yapacağı değerlendirme sonrası ödüllendirilecek. Yarışmanın ilk jüri toplantısı geçekleştirildi. Jüri Başkanı Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) İl Koordinatörü Lokman Atasoy, birinci olan yarışmacıya hobi bahçesi, ikinciye balkon dolusu çiçek ve üçüncüye de 4 kişilik deniz altı turu hediye edileceğini söyledi. Yarışma için son başvuru tarihi 22 Haziran olarak belirlendi. Sonuçlar 30 Haziran tarihinde açıklanacak.

#AtıklarDönüşüyorAntalyaKazanıyor etiketiyle paylaşılan fotoğraflar 5 kişilik uzman jüri tarafından değerlendirilecek. Jüride Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) adına Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Gökhan Civelekoğlu, Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Antalya Şube Başkanı Çevre Yüksek Mühendisi Derya Ünver, Antalya Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu Başkanı Dr. Güray Doğan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 49. Sağlık Grubu Meclis Üyesi Çevre ve Enerji Komisyon Üyesi Dr. Gülsün Gülay Yılmaz yer alacak.