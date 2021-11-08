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Aktüel Atıklar kompostoya dönüşüyor
Aktüel

Atıklar kompostoya dönüşüyor

Atık Yönetimi Projesi" kapsamında geride kalan bir aylık süreçte pazarlardan toplanan 32 ton gıda atığının komposta dönüşümü için gerekli işlemler yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 14:20:00 - 2021-11-08 14:25:18
Atıklar kompostoya dönüşüyor

Derince’de başlayan "Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi" kapsamında geride kalan bir aylık süreçte pazarlardan toplanan 32 ton gıda atığının komposta dönüşümü için gerekli işlemler yapıldı.

Türkiye'nin farklı illerde uygulanan Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi Kocaeli'de hayata geçti. AK Parti Kocaeli Milletvekilli Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun öncülüğünde başlatılan projenin ekim ayı içerisinde gerçekleşen tanıtım toplantısına katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde uygulamanın startını vermişti. 11 Ekim tarihi itibariyle çalışmaların başladığı Derince’de bugüne kadar pazarlardan toplanan 32 ton gıda atığının komposta dönüşümü için gerekli işlemler yapıldı. Atık yönetimi projesiyle kompost hazırlanmasında aynı zamanda ilçe genelinde toplanıp yonga haline getirilen ağaç dalları da kullanılıyor.

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Projenin önemine değinen Başkan Aygün, "Hayata geçirdiğimiz projeyle pazar yerlerinde sebze ve meyve atığı israfının önüne geçmeyi hedefliyoruz. İlçemizde haftanın 6 günü 7 ayrı noktada kurulan pazarlarımızda kalan gıda artıklarını toplayarak, doğal ve eski yöntemlerle kompost gübreye dönüştürüyoruz. Topladığımız ürünlerden oluşacak zengin kompost gübremizle bir yandan gıda israfının önüne geçerken diğer taraftan tarlalarımızı da bereketlendirmiş olacağız" dedi.

Derince Belediyesi ekipleri her gün ilçede kurulan pazarlardan organik gıda atıklarını toplayarak, kompost gübreye dönüşümü için ayrıştırıyor. Daha sonra hazırlanan bir bölgede serilerek beklemeye alınan kompostların rutin olarak karıştırılıp havalandırma işlemi ile ısı düzeyleri kontrol altında tutuluyor. Atıklar olgunlaşıp kompost gübre haline gelince onarıcı olarak yeniden toprağa kazandırılacak. Derince Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarla ayrıca pazar yerlerinden toplanan 7 ton ambalaj atığı da geri dönüşüme kazandırıldı.

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