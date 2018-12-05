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Atiker Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

- Yeşil-beyazlı futbolcu Ömer Ali Şahiner:"Antrenmanlarda Trabzonspor'un iyi, kötü yönlerine çalışıyoruz. Onun üzerine giderek iyi bir sonuçla döneriz diye umut ediyorum"

05 Aralık 2018 Çarşamba 18:13
Atiker Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları


KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan yeşil-beyazlı futbolcu Ömer Ali Şahiner, çıkışta olduklarını söyledi.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın göreve gelmesiyle yeni bir heyecan yaşadıklarını anlatan 26 yaşındaki oyuncu, "Başarılı olduğumuz dönemlerdeki birlik ve beraberliğe yol aldık. Bundan sonra çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Hocanın gelişiyle kısa sürede çok güzel ortam oluştu. İnşallah bunun üzerine koyarak devam ederiz. Bu yaşananlar, çok daha güzel şeylerin olacağının habercisidir." diye konuştu.


- "Trabzonspor'un iyi, kötü yönlerine çalışıyoruz"


Ömer Ali Şahiner, Trabzonspor ile yapacakları maça ilişkin ise zor bir deplasman olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Antrenmanlarda Trabzonspor'un iyi, kötü yönlerine çalışıyoruz. Onun üzerine giderek iyi bir sonuçla döneriz diye umut ediyorum. Zor bir deplasman olacak. Onlar da formda, biz de çıkıştayız. Zor olacak ama inşallah 3 puanla dönen taraf biz oluruz."


- Trabzonspor maçı hazırlıkları


Teknik direktör Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda iki grup halinde yapılan kuvvet ve core çalışması ile başladı.

Daha sonra sahada çalışan futbolcular, idmana çabukluk hareketi ve pas oyunlarıyla devam etti.

Antrenman, 5'e 3 pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 18:13
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  4. SÜPERLİG
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