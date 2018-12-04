Atiker Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları





KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda iki grup halinde yapılan kuvvet ve core çalışması ile başladı.

Daha sonra sahada çalışan futbolcular, antrenmana çabukluk hareketi ve pas oyunlarıyla devam etti.

Antrenman, 5'e 3 pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Tedavi olan Deni Milosevic, Marko Jevtovic ve Fallou Diagne antrenmana katılmazken, bir süredir tedavi gören Selim Ay ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.