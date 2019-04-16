Atiker Konyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları



KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 21 Nisan Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 6'ya 3 pas çalışması yaptı. Minyatür kalelerde topla oyunun ardından idman, çift kale maçla tamamlandı. Tedavilerine devam edilen oyunculardan Ali Çamdalı, Serkan Kırıntılı, Volkan Fındıklı, Deni Milosevic ve Moryke Fofana takımdan ayrı çalışırken, Petar Filipovic ise idmana katılmadı.



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