Atiker Konyaspor’da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta maçında evinde Göztepe’yi konuk edecek olan Atiker Konyaspor’un hazırlıkları sürüyor.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında pazar günü Büyükşehir Belediye Stadı’nda Göztepe’yi konuk edecek olan Atiker Konyaspor, günü tek antrenmanla değerlendirdi. Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesi Konyasporlu futbolcuların kendi aralarında şakalaşması sonucu renkli görüntüler ortaya çıktı. Güneşli havada antrenmana başlayan yeşil-beyazlılar, antrenman sırasında kara yakalandı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörlerin yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen Mustapha Yatabare ve Fallou Diagne katılmazken, Ömer Ali Şahiner, Paolo Hurtado ve Jens Jonsson takımla birlikte çalıştı.

Koşu, çabukluk hareketleri ve 5’e 3 ile başlayan antrenman pas ve taktik çalışması ile sona erdi.