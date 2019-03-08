Atiker Konyaspor taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Atiker Konyaspor yaptığı taktik çalışma ile hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare katılmadı. Paolo Hurtado, Jens Jonsson ve Fallou Diagne’nin takımla çalıştığı antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken 5’e 3 çalışması ile devam etti. Oyuncular pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışma ile antrenmanı sonlandırdı.

Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenmanı İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, Kulüp İdari Menajeri Seçkin Özdil ile beraber izledi. Antrenmana ziyaretçi olarak katılan Anadolu Selçukspor ile karşılaşacak Tirespor 1922 U15 ve U16 takımı antrenörleri, idareci ve oyuncu kadrosu, başarılar dileğinde bulundukları Teknik Direktör Aykut Kocaman’a çiçek takdim etti.