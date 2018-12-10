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Atiker Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

10 Aralık 2018 Pazartesi 21:23
Atiker Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı


KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan çalışmayla start aldı.

Antrenmana, Trabzonspor maçında sakatlık yaşayan Ferhat Öztorun, Uğur Demirok ve Jens Jonsson ile uzun süredir tedavi gören Paolo Hurtado katılmazken, Selim Ay takımdan ayrı çalıştı.

Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncuların yenileme çalışması yaptığı idmanda diğer futbolcular, sahada koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana devam etti.

İdman, top kapma ve 5'e 3 pas organizasyonlarının ardından çift kale maçla sona erdi.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 21:23
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  3. Kasımpaşa
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