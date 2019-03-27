Atiker Konyaspor hazırlık maçında Adanaspor’u 2-1 mağlup etti Atiker Konyaspor, hazırlık maçında Spor Toto 1.

Atiker Konyaspor, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor’u 2-1 mağlup etti.

Atiker Konyaspor milli maçlar ve seçim nedeniyle lige verilen arada ikinci hazırlık maçını Adanaspor ile yaptı. Konyaspor maça Ertuğrul, Ali Turan, Jens Jonsson, Marko Jevtovic, Adis Jahovic, Uğur Demirok, Amir Hadziahmetovic, Leonard Zuta, Yevhen Opanasenko, Erdon Daci, Mücahit Can Akçay on biriyle başlarken, Adanaspor ise İrfan Can, Digao, Veli, İhsan, Özkan, Hakan, Abdulkadir, Anıl, Ahmet, Gökhan ve Robert 11’i ile sahaya çıktı.

5. dakikada Robert’in golüyle Adanaspor 1-0 üstünlüğü sağlarken 10. dakikada Jahovic’in kazanılan penaltıyı gole çevirmesi maça 1-1 eşitliği getirdi. Yeşil-beyazlıların 2. golünü 26. dakikada Erdon Daci kaydetti. İkinci yarıya Jahovic - Hurtado değişikliğiyle başlayan yeşil-beyazlılarda 67. dakikada Volkan Fındıklı, Ferhat Öztorun, Selim Ay, Nejc Skubic’in yerine Erdon Daci, Leonard Zuta, Ali Turan ve Marko Jevtovic değişiklikleri yapıldı.

Hazırlık maçı 2-1 Atiker Konyaspor’un galibiyetiyle sona erdi.

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