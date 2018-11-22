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Atiker Konyaspor, Galatasaray maçına hazır

22 Kasım 2018 Perşembe 17:03
Atiker Konyaspor, Galatasaray maçına hazır


KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Galatasaray'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Tedavilerine devam edilen futbolculardan Selim Ay, yürüyüş yaparken, Paolo Hurtado ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Atiker Konyaspor, Galatasaray ile yarın saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:03
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