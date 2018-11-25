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Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

25 Kasım 2018 Pazar 20:51
Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı


KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cuma günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan çalışmayla başladı.

Selim Ay ve Paolo Hurtado'nun takımdan ayrı çalıştığı idmanda, Galatasaray maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular, sahada koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana devam etti. İdman, top kapma ve pas organizasyonlarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 20:51
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  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Futbol
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