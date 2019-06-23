Atık toplayanlar ödüllendirildi

Cengiz Almış İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Güngören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Sıfır Atık Projesi ve Geri Dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Projenin Güngören’de tam anlamıyla entegre edilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına verilen eğitimlere paralel, okullar arası ödüllü atık toplama yarışmaları düzenlendi. Bu bağlamda 2018-2019 eğitim dönemi ‘’Okullar Arası Geri Dönüştürülebilir Atık Toplama’’ yarışmasının ödül töreni yapıldı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine Güngören Kaymakamı Zeyit Şener, Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, ilçe kamu kurum ve kuruluş amirleri, okul idareleri, okul aile birlikleri ve öğrenciler katıldı. Tiyatro ve çeşitli ödüllü etkinliklerin yapıldığı törende dereceye giren okullara ve geri dönüşüm projelerine destekte bulunan firmalara ödüllerini Belediye Başkanı Bünyamin Demir takdim etti.