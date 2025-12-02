Atık sulardan uranyum elde ettiler!

Nükleer enerji için kritik önem taşıyan uranyumu geri kazanmak artık çok daha kolay ve verimli. Araştırmacılar, atık sulardan yüzde 90 verimlilikle uranyum elde edebilen yeni bir elektrokimyasal sistem geliştirdi. Hem çevresel hem ekonomik sorunlara çözüm sunan bu yöntem, nükleer enerji üretiminin geleceğini yeniden şekillendirmeye aday.

Nükleer enerji sektöründe ezber bozan bir gelişme yaşandı. Araştırmacılar, atık sulardan yüksek verimle uranyum geri kazanılmasını sağlayan yeni bir yöntem geliştirdi. Çevresel yükü azaltırken sürdürülebilir enerji üretimini destekleyen bu teknoloji, yüzde 90’a ulaşan başarısıyla nükleer enerji alanında devrim yapmaya hazırlanıyor. Geleneksel madenciliğin zorluklarına alternatif sunan sistem, atık suları değerli bir uranyum kaynağına dönüştürerek enerji üretiminde yeni bir çağın kapısını aralıyor.

Atık sular yeni bir uranyum kaynağına dönüşüyor

Uranyum üretiminde kullanılan geleneksel madencilik yöntemleri yüksek maliyetler ve ciddi çevresel zararlar oluştururken, geliştirilen yeni sistem bu sorunlara güçlü bir alternatif sunuyor.

Özel bir kovalent organik çerçeve (COF) ve dolaylı elektrokimyasal süreç kombinasyonundan oluşan yöntem, karmaşık kimyasal ortamlarda bile etkili çalışıyor.

Gerçek atık sularda, sodyum iyonu ve organik maddeler bulunmasına rağmen uranyum geri kazanımı yüzde 85’in üzerinde gerçekleşiyor.

Çift işlevli elektrot teknolojisi süreci hızlandırıyor

Araştırmanın en büyük yeniliklerinden biri, karbon kumaş destek üzerine doğrudan büyütülen çift işlevli COF elektrot.

Bu yapı:

Bağlayıcı içermeyen, dayanıklı bir mimari sunuyor,

Hidrojen peroksit üreterek uranyum çökelmesini hızlandırıyor,

Uranyum iyonlarını seçici şekilde yakalayarak geri kazanımı çok daha verimli hale getiriyor.

Kimyasal ve elektrokimyasal süreçlerin eşzamanlı çalışması, sistemin hızını ve etkisini katlıyor.

450 saatlik testler rekor seviyeleri ortaya koydu

Uzun süreli deneylerde, organik madde bakımından zengin radyoaktif atık sularda 450 saat boyunca stabil çalışan elektrot,

gram başına 9.000 mg’dan fazla uranyum biriktirmeyi başardı.

Bu rakam, şimdiye kadar geliştirilen elektrokimyasal uranyum geri kazanım sistemleri arasındaki en yüksek değerlerden biri olarak kaydedildi.

Ayrıca çözeltinin pH değeri ve uygulanan voltaj da yöntemin başarısında kritik rol oynuyor.

Nükleer enerjide sürdürülebilirlik için büyük adım

Yeni yöntem, nükleer enerji üretiminde sürdürülebilirliği artırmayı ve atık yönetimindeki çevresel yükü azaltmayı amaçlıyor.

Araştırmacılar, teknolojinin geniş ölçekte uygulanabilmesi için:

Elektrot üretimindeki zorlukların azaltılması,

pH değişimlerine karşı sistemin daha dayanıklı hale getirilmesi,

Aktif bölgelerin tıkanmasının önlenmesi

gibi geliştirmelerin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Ayrıca ekip, geleceğe yönelik olarak makine öğrenimi destekli malzeme tasarımı, ileri voltaj kontrol stratejileri ve modüler akış sistemleri üzerine çalışmalarını sürdürüyor.