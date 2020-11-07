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Aktüel Atık pet şişeler kuş yemliği, saksı, kalemlik gibi ürünlere dönüşüyor
Aktüel

Atık pet şişeler kuş yemliği, saksı, kalemlik gibi ürünlere dönüşüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-07 13:31:14 -
Atık pet şişeler kuş yemliği, saksı, kalemlik gibi ürünlere dönüşüyor

SAMSUN (AA) - Samsun'da Fazıl Kadı Gençlik Merkezi üyeleri, topladıkları kullanılmış pet şişelerden çeşitli eşyalar yaparak hem çevrenin korunmasına katkı veriyor hem de el becerilerini geliştiriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı İlkadım Fazıl Kadı Gençlik Merkezi üyeleri, "Her Atık Çöp Değildir Projesi" kapsamında sokak ve çöplerden atık pet şişeleri topluyor.

Daha sonra pet şişeleri kesip farklı renklere boyayan gençler, bunları kuş yemliği, saksı, kalemlik, oyuncak gibi ürünlere dönüştürüyor.

Gençlik ve Spor Müdürü İl İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine, gönüllü gençlerin el becerilerini geliştirmeleri amacıyla başlattıkları çalışmanın meyvesini verdiğini söyledi.

Doğaya zararı olan atık pet şişelerin gençlerin ellerinde sanata dönüştüğünü dile getiren Kasapoğlu, "Merkezimize gelen gönüllü gençlerle katı atık maddelerini geri dönüşüme kazandırıyoruz. 'Her atık çöp değildir' düşüncesi ile yola çıktık. Gençlerimizin yaptığı bazı ürünleri okulların ve gençlik merkezinin bahçesindeki peyzaj çalışmalarında saksı ve damlalık olarak kullanıyoruz. Bu çalışmalarımızı daha da geliştirerek ilçedeki diğer okullara yaymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik merkezi üyelerinden Oğuzhan Ayyıldız da gönüllü gençler olarak sokaktaki atık pet şişeleri geri dönüşüme kazandırdıklarını vurgulayarak, "Sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğümüz çalışmayla doğayı da koruyoruz. Severek yaptığımız çalışmayla saksılardan sulama sistemlerine, kalemlikten kuş yemliğine kadar birbirinden güzel eserler ortaya çıktı." dedi.


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