Atıcılık Sporuna Güçlü Destek
Spor

Atıcılık Sporuna Güçlü Destek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Atıcılık Sporuna Güçlü Destek

Türkiye’nin teknoloji alanındaki öncü markalarından Next & NextStar, Türk sporuna verdiği desteği sürdürerek Türkiye Atıcılık Federasyonu ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. Yapılan anlaşma kapsamında Next & NextStar, federasyonun sportif faaliyetlerine ve organizasyonlarına sponsorluk desteği sağlayacak.

Bu iş birliği; atıcılık sporunun Türkiye genelinde daha geniş kitlelere ulaşması, altyapının güçlendirilmesi ve sporcuların ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü şekilde temsil edilmesi amacıyla hayata geçirildi.

Anlaşmanın Kapsamı

Sponsorluk anlaşması doğrultusunda Next & NextStar; Türkiye Atıcılık Federasyonu’nun yarışma organizasyonları, tanıtım faaliyetleri ve federasyon çatısı altındaki projelerine destek verecek. İş birliği aynı zamanda federasyonun kurumsal iletişim ve dijital görünürlüğünü de güçlendirmeyi hedefliyor.

 

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya’nın Açıklaması

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Atıcılık sporunun gelişimi için özel sektör desteği büyük önem taşıyor. Next & NextStar ile imzaladığımız bu sponsorluk anlaşmasının, sporcularımıza ve federasyon çalışmalarımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu değerli destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz.”

 

Next & NextStar Yönetim Kurulu Üyesi Erol Yüksel’in Açıklaması

Next & NextStar Yönetim Kurulu Üyesi Erol Yüksel ise anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Sporun birleştirici ve geliştirici gücüne inanıyoruz. Türkiye Atıcılık Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle, Türk sporuna ve özellikle atıcılık branşına katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliğinin uzun soluklu ve başarılarla dolu olmasını temenni ediyoruz.”

