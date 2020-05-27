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Spor

Atiba Hutchinson: Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri komando eğitim merkezi gibi oldu

Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen antrenmanların yeniden başlamasını değerlendirdi. Hutchinson, "Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri komando eğitim merkezi gibi oldu. 2 saat çalıştıktan sonra 3 saat dinleniyoruz. Sonra 2 saat taktik, sistem, şut çalışması ile nefeslerimiz kesiliyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:33:00 -
Atiba Hutchinson: Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri komando eğitim merkezi gibi oldu

Beşiktaş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle antrenmansız geçen günlerin ardından tempo yükselirken futbolcular, teknik direktör Sergen Yalçın’ın antrenman programı karşısında adeta şaşırdılar.

Hürriyet'in haberine göre yaklaşık 10 günlük aranın ardından 20 Mayıs’ta yeniden sahaya inen siyah beyazlılarda bayramda bile tempo düşürülmezken futbolcular şaşkınlıklarını şu sözlerle ifade etti:

“Sergen Hoca çıldırdı. Bayramda tatil yerine günde 2 kez antrenman koyarak inanılmaz yükleme yapıyor. Bu moral ve motivasyonla hırslandık, kendimize geldik. Korona günlerinde yaşadığımız psikolojik sorunları aşarak şampiyonluğa, hedefe kilitlendik.”

Takımın tecrübeli ismi Atiba Hutchinson da olağanüstü bir antrenman programı ile karşılaştıklarını belirterek, “Teknik direktörümüzün azmi ve hırsı bizi kamçıladı. Sezon bitimine kadar bu hava ile devam edersek bizleri kime tutamaz” dedi.

Kanadalı futbolcu askeri eğitim gibi çalışma yaptıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri komando eğitim merkezi gibi oldu. Sabah 2 saat çalıştıktan sonra 3 saat uyuyor, dinleniyoruz ardından 2 saat taktik, sistem ve şut çalışması ile nefeslerimiz kesiliyor.”

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