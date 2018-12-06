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Atiba Hutchinson rekor için sahaya çıkacak

- Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Hutchinson, takımının yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçta oynaması halinde siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de en çok görev alan yabancı oyuncu unvanını elde edecek- Siyah-beyazlı ekipte şu ana dek 156 maçta şans bulan ve Beşiktaş'ta en çok lig mücadelesine çıkan Çek Tomas Sivok'u yakalayan Hutchinson, Alanya'da oynaması durumunda 157 karşılaşmayla rekorun yeni sahibi olacak - Beşiktaş kariyerinde lig maçlarında 8 gol atan deneyimli futbolcu, 11 sarı, 2 kırmızı kart gördü

06 Aralık 2018 Perşembe 11:17
Atiba Hutchinson rekor için sahaya çıkacak


İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmada rekor için forma bekleyecek.

Hutchinson, teknik direktör Şenol Güneş'in Alanya'da şans vermesi halinde Beşiktaş'ın Süper Lig'de en çok görev alan yabancı oyuncusu unvanını elde edecek.

Siyah-beyazlılarda 6. yılını geçiren 35 yaşındaki oyuncu, sezon başında takımdan uzak kaldı. Bu sezon 9 lig maçında görev yapan ve toplamda 156 kez Beşiktaş forması altında sahaya çıkan Hutchinson, siyah-beyazlıların eski futbolcusu Tomas Sivok'u yakaladı.

Kanadalı orta saha oyuncusu, Şenol Güneş'in Alanya deplasmanında kendisini oynatması halinde 157. lig maçına çıkacak ve Beşiktaş'ın ligde en çok forma giyen yabancı ismi olacak.

Çek stoper Sivok, Beşiktaş'ta 2008 yılından itibaren 156 lig maçında forma giymişti.


- Beşiktaş kariyeri Trabzonspor maçıyla başladı


Atiba Hutchinson'ın siyah-beyaz günleri 2013-2014 sezonunda ligin ilk haftasındaki Trabzonspor maçıyla başladı.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 2-0 yendiği maçta 90 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, istikrarını koruyarak rekor kırma aşamasına kadar geldi.

Kanadalı oyuncu, siyah-beyazlılardaki ilk sezonunda 30 lig mücadelesinde görev aldı.


- İstikrarıyla damga vurdu


Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ta özellikle istikrarıyla dikkati çekti.

Siyah-beyazlı formayla 2014-2015'te yine 30 lig maçına çıkan tecrübeli oyuncu, bir sonraki sezon 34 maçın tamamında görev aldı.

Ligde 2016-2017'de 28 karşılaşmada şans bulan Hutchinson, geçen sezon ise 25 karşılaşmada forma giydi.


- En uzun ayrılığı son 2 sezonda yaşadı


Hutchinson, Beşiktaş kariyerindeki en uzun ayrılığı ise son iki sezonda yaşadı.

Geçen sezonun bitimine yakın dönemlerde yaşadığı sakatlıktan dolayı ligin son 5 haftasındaki Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarını kaçıran tecrübeli oyuncu, bu sezonun ilk 5 haftasında da takımdan uzak kaldı.

Süper Lig'in bu sezonundaki Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında oynayamayan Hutchinson, iyileşmesinin ardından Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi ile formasına kavuştu.

Atiba Hutchinson, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından üst üste 8 lig mücadelesinde daha görev alarak Sivok'un rekoruna ortak oldu.


- İki şampiyonluk yaşadı


Kanadalı futbolcu Beşiktaş kariyerinde iki lig şampiyonluğu yaşadı.

Siyah-beyazlı oyuncu, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında üst üste alınan iki şampiyonlukta istikrarıyla takımına katkı verdi.


- Rekoru daha da geliştirebilir


Hutchinson, istikrarını koruması halinde olası rekorunu daha da geliştirme fırsatını elinde bulunduruyor.

Alanyaspor maçında rekor için forma bekleyecek Atiba Hutchinson, sezonun devamında bu unvanını daha da geliştirme fırsatını elinde tutuyor.

Sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek Kanadalı oyuncu, Alanyaspor maçıyla kalan 20 haftada görev almaya devam ettiği takdirde rekoru 176 maça çıkarabilecek.


- 8 gol attı


Kanadalı defansif orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ta forma giydiği 156 lig maçında toplam 8 gol kaydetti.

Hutchinson, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında birer, 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018 sezonlarında ise ikişer gol atmayı başardı.

Deneyimli oyuncu, Beşiktaş kariyerinde lig maçlarında toplam 11 sarı, 2 kırmızı kart gördü.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:17
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  3. Futbol
  4. SÜPERLİG
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