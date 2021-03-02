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Spor Atiba Beşiktaş'ı kurtardı
Spor

Atiba Beşiktaş'ı kurtardı

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında Atiba'nın attığı efsane golle 3 puanı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 21:26:00 -
Atiba Beşiktaş'ı kurtardı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 1-0'lık skorla kazandı.

Tek gol Atiba'dan

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Atiba Hutchinson attı.

Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Beşiktaş, puanını 57'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 31 puanda kaldı.

Yeni Malatyaspor, bir sonraki lig maçında Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

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