Atiba Beşiktaş'ı kurtardı
Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında Atiba'nın attığı efsane golle 3 puanı aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 1-0'lık skorla kazandı.
Tek gol Atiba'dan
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Atiba Hutchinson attı.
Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Beşiktaş, puanını 57'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 31 puanda kaldı.
Yeni Malatyaspor, bir sonraki lig maçında Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.