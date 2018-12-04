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Athletic Bilbao'da Berizzo dönemi sona erdi

- La Liga'da bir galibiyet alabilen Athletic Bilbao'da görevine son verilen teknik direktör Berizzo'nun yerine Garitano getirildi

04 Aralık 2018 Salı 14:31
Athletic Bilbao'da Berizzo dönemi sona erdi


İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Athletic Bilbao'da Arjantinli teknik direktör Eduardo Berizzo ile yollar ayrıldı.

Athletic Bilbao Kulübünden yapılan açıklamada, Berizzo'nun görevine son verildiği ve teknik direktörlüğe B takımını çalıştıran İspanyol Gaizka Garitano'nun getirildiği belirtildi.

Sezon başında göreve gelen Berizzo yönetiminde La Liga'da bir galibiyet alabilen Bilbao ekibi, 14 hafta sonunda topladığı 11 puanla 18. sırada bulunuyor.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:31
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