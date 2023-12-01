Ateşkesin bittiği gün katil İsrail mülteci kampını vurdu!
Siyonist İsrail, Gazze'de Maghazi Mülteci Kampı’nı bombaladı.
Katil İsrail ile mücahid Hamas arasında yapılan insani ara anlaşmasının sona ermesiyle birlikte katiller katliama kaldığı yerden devam ediyor.
Sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam eden siyonist İsrail, sabah saatlerinde Deir el-Balah kentinde yer alan Maghazi Mülteci Kampı’nı hedef aldı.
10 masum sivil şehit oldu!
Abu Atef Kandil ailesine ait olduğu belirlenen binaya düzenlenen hava saldırısında 10 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü. Hedef alınan binanın çevresindeki çok sayıda bina da hasar gördü.
Filistin Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, katil İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi’nde insani aranın sona ermesiyle başlatılan saldırılarda 109 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.