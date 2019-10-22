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Ateşkesin bitmesine saatler kala teröristbaşından açıklama: Tamamen çekildik

Terör örgütü PKK/YPG'nin paravan örgütü SDG'nin sözde komutanlarından teröristbaşı Mazlum Kobani anlaşma şartlarını yerine getirdiklerini ve bölgeden tamamen çekildini açıkladı.

22 Ekim 2019 Salı 20:27
Ateşkesin bitmesine saatler kala teröristbaşından açıklama: Tamamen çekildik

ABD'den üst düzey bir yetkili, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'nin "güvenli bölgeyi" terk ettiğini açıkladı. Aynı yetkili, YPG'li teröristbaşı Mazlum Kobani'nin anlaşma şartlarını tamamen yerine getirdiklerini söylediğini aktardı.

ABD'den üst düzey bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, teröristbaşı Mazlum Kobani'nin ABD-Türkiye uzlaşısının getirdiği bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyledi.

ABD'li yetkili 120 saatin sonunda Suriye'de Türkiye tarafından "herhangi bir askeri hareketlilik pozisyonu olursa" bunun yaptırımlarla sonuçlanacağını dile getirdi. ABD'den yapılan açıklamada terör örgütü YPG'nin "güvenli bölgeyi" terk ettiklerini belirttikleri söylendi.

Amerikalı yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mevkidaşı Vladimir Putin arasında Rusya'nın Soçi kentinde yapılan görüşmeyi yakından takip ettiklerini dile getirirken Ankara ile Suriye operasyonuna verilen aranın kalıcı hale gelmesi için görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşma gereği Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saatlik ara TSi ile 22:00'de bitiyor.

Ne olmuştu?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin de bulunduğu ABD heyeti perşembe günü Suriye'de güvenli bölge kurulmasına ilişkin Türkiye ile mutabakata varmıştı.

Mutabakat kapsamında ABD'nin desteklediği YPG/PKK terör örgütünün ağır silahlarını teslim edip güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekatı 120 saatliğine askıya alındı.

Terör örgütünün 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölge alanından çekilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolünde bölgede güvenli bölge icra edilecek ve Barış Pınarı Harekatı sonlandırılacak.

Güvenli bölgenin inşası ve icrası konusunda ilerleyen zamanlarda ABD ile iş birliği artırılacak.

ABD'nin, terör örgütü YPG/PKK'ya anlaşma kapsamında kabul ettiği şartları uygulatmadığı takdirde ise Barış Pınarı Harekatı'na devam edilecek.

Türkiye, ABD'nin YPG/PKK ve güvenli bölge konusunda sözlerini yerine getirmemesi üzerine 9 Ekim'de Fırat'ın doğusundaki terör örgütü unsurlarına karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 20:27
  1. Ankara
  2. ABD
  3. YPG
  4. PKK
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Mazlum Kobani
  7. Barış Pınarı Harekatı
  8. Türkiye
  9. Vladimir Putin

YORUM YAZ

  • emekli çavuşemekli çavuş1 gün önce
    SAHİBİN KİM...GİTONUN ...ETEĞİNİN...ALTINDA...YAŞA......PİS TERÖRİST................
  • HadraHadra1 gün önce
    Katil Cani,Melun ABD ve AB nin Ajan,Piyonları çekilmeyip de geberseydin de Bölgedeki Bir çok mazlum insan kurtulacaktı. Ne yazık efendilerin ABD ve AB Kullanmak üzere seni kurtardılar.
  • İtsevmezİtsevmez1 gün önce
    Tipi bozuk ....... seni kim adam yerine koyar ki bildiğiniz tek şey sığondığınız devletlere ihaney edip arkadan vurmak 
  • ArifArif1 gün önce
    Gidişiniz olsun da gelişinizolmasın inşaallah! Ey ķüffarın uşakları cehennemin dibi sizin olsun...!Yaşasın kahraman şanlı Türk Ordumuz ve vefakâr Milletimiz. Rabbim daim yar ve yardımcımız olsun.
  • Mecruriy DehmaniyMecruriy Dehmaniy1 gün önce
    Bu teróristleri amerika rusya avrupa ve israil vekalet diye kullandi.sonra helaya atti.beter olun.cehennem olun.
  • ismettismett1 gün önce
    mazlum şamar oğlanı oldunuz bir şamar türkiyeden bir şamar rusyadan bir şamar amerikadan 
  • İsaİsa1 gün önce
    İlginç olanı Amerika ve Rusya teröre çık diyor çıkıyor ve terör adına anlaşmalar yapıyorlar demekki bunlar Amerika ve Rusya adına calisiyorlar
  • Murat gözükaraMurat gözükara1 gün önce
    İstersençekilme... .. soyu
  • SABIRSABIR1 gün önce
    HA ŞÖYLEEEE.... HİZAYA GELİN İŞTEEEEE..........AMA YİNEDE BU HAYİNLERE GÜVEN OLMAZZZZ......ALLAH ORADAKİ MUCADELE EDEN ASKERLERİMİZİN HEPSİNİ KORUSUN İNŞALLAHHH.......
  • LEJNOYERLEJNOYER1 gün önce
    BU TERÖRISTLER YALAN SÖYLÜYORLAR BUNLARI TAKIP ETMEK YANLIS OLMAZ HER KÖSEYI KONTROL EDICEKSIN YOKSA KAZDIKLEI CUKURLARI SAKLADIKLARI MAYINLARI VE KAMYONLARCA KIMYEVI SILAHLARI UNUTMAYALIM TERÖRISTLERIN HAINLIKLERI AYNI AMERIKA GIBI BITMEZ.
  • CemsCems1 gün önce
    O kadar silah ne oldu ? Hani imha ve toplama işi ?

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