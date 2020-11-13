Ateşkesi bozan bedelini öder

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturulacak denetim ve gözetleme merkezinde Türkiye ve Rusya’nın aynı rolü üstleneceğini söyledi. Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki temaslarının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Azerbaycan’ı zafer dolayısıyla kutlayan Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın kendi topraklarını kurtarmak için uzun yıllar sabır gösterdiğini ve diplomasiye olan inancını kaybetmek istemediğini aktardı.



Azerbaycan’ın yanında olacağız



Daha önce de 3 ateşkes girişiminin Ermenistan tarafından ihlal edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Azerbaycan işgal edilmiş topraklar ve Karabağ konusunda hangi çözümü tercih ediyorsa biz Azerbaycan’ın yanında olacağız. Bu süreçte de sürekli ‘ateşkes, ateşkes’ diyenlere de şu cevabı veriyorduk. Evet, ateşkes olsun ama ateşkesi bozanın kim olduğunu görüyorsunuz. Bir de ateşkes olduktan sonra ne olacak. Bu sorun çözülmediği sürece Azerbaycan’ın işgal edilmiş toprakları geri verilmediği sürece kalıcı ateş olmaz. Sorun çözülmediği sürece de gerginlik ve çatışmalar devam eder.”



RUSYA’DAN HEYET GELİYOR



Rusya’dan gelecek heyetle detayları konuşacaklarını aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “(Denetim ve gözetleme merkezi) Azerbaycan topraklarında, Azerbaycan’ın uygun gördüğü yerlerde olacaktır. Bu merkez önemli işlevler görecek. Mutabakatı ihlal eden eylemlerini tespit edecek. Tespit, gözlem, İHA ve diğer unsurlarla bölgeyi denetleyecek. Şikayet ve ihlaller olduğu zaman inceler. Ateşkes ihlalini engellemeye yönelik tedbirler alır. Bunun oluşum ve çalışma esaslarını ortak çalışma grubu belirleyecek.”



MİNSK VE ERMENİSTAN DERS ALMIŞTIR



Ateşkes ve sonrasında kurulacak mekanizmanın kalıcı barış ve istikrara vesile olmasını dileyen Çavuşoğlu, şunları anlattı: “Umarız Ermenistan geçmişteki hatalarından ders almıştır. Bir başka ülkenin toprakları üzerinde saltanat ilelebet sürmez. Bundan sonraki süreçte de Azerbaycan nasıl isterse Azerbaycan’ın yanında olacağız. Bu süreçten Minsk üçlüsünün ders çıkarması gerekiyor. Fransa objektif ve dengeli tavır sergilemedi. Azerbaycan’ın olumlu tutumuna rağmen hep Ermenistan’ı desteklemeye devam etti. Hatta Türkiye’yi suçlamaya kalkıyorlar. Bu tavır devam ederse bu tür ülkeler bu süreçten dışlanmak durumundadır.”



Yine bozarlarsa bedelini öderler



Çavuşoğlu, Ermenistan’ın anlaşmaya uymaması durumunda atılacak adımların sorulması üzerine, “Ateşkeste Ermenistan Başbakanı’nın imzası var mı? Var. En üst düzeyde yöneticinin imzası olduğu zaman o ülkeyi de bağlar. Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler” şeklinde konuştu. Anlaşmada Nahçıvan’a karayolu açılmasına ilişkin maddenin de bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bu koridordan Ermenistan dahil tüm bölge ülkelerinin faydalanacağını, Ermenistan’ın kavga yerine bölgenin refah ve istikrarını düşünmesinin önemine vurgu yaptı.



GEREKİRSE ASKER GÖNDERİRİZ



Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya’nın ortak Denetim ve Gözetleme Merkeziyle ilgili, “Burada Rusya’nın rolü neyse Türkiye’nin de rolü o olacak” ifadesini kullandı. Azerbaycan’a Türk askeri gönderilmesi yönündeki soruları da cevaplayan Bakan Çavuşoğlu, “İhtiyaç duyulursa tezkere meclisten geçer. Söz konusu Azerbaycan olduktan sonra Gazi Meclisimizin de böyle bir talebi şevkle destekleyeceğini düşünüyorum” dedi.