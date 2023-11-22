  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Geri sayım başlıyor! İşte asgari ücrette tek zam senaryosu

Başkan Erdoğan dünyaya seslendi: Tahammül sınırı aşıldı

Seni ancak İsrailliler karşılar! Traktör Özgür Filistin'e hangi yüzle gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılelma ve TCG Anadolu açıklaması! Ambargoya dikkat çekti...

Eğer söyledikleri gibi olursa akaryakıt fiyatları füze gibi fırlayabilir! Resmen ilan ettiler

Firari FETÖ'cü Çeşme'de yakalandı

Türkiye, topraklarından altın, çinko, bakır ve fosfat çıkan ülke ile anlaştı! Yunanistan paniğe kapıldı: Ankara'nın o kilit ülkede ne işi var?

AK Parti'nin yerel seçim adayları ne zaman açıklanacak? Erdoğan tarih verdi

İnanılmaz bir doğalgaz keşfi yapıldı! Çölün ortasından fışkırmaya başladı

SGK ve anlaşmalı kurumlarda yeni uygulama! Yılların sorunu tarih oluyor
Gündem Ateşkese saatler kala hala hastaneye yaralı çocuklar geliyor!
Gündem

Ateşkese saatler kala hala hastaneye yaralı çocuklar geliyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-22 23:58:00 - 2023-11-23 00:09:23

Katil İsrail, mücahid Hamas ile 4 günlük ateşkes anlaşmasının başlamasına saatler kala bebekleri ve çocukları hedef almayı sürdürüyor.

Gazze'deki hastanelere Perşembe sabahı saat 10:00'da başlayacak ateşkes anlaşmasından önce yoğun şekilde yaralı çocuk getirildi.

Siyonistlerin masum sivillere yönelik saldırılarının sürmesi güven sarsarken, bölgeden gelen görüntüler yine yürek yaktı.

Yaralı minik bir Filistinli kız çocuğunun acı içindeki çığlıkları izleyenleri kahretti.

Filistinlilere destek için Gazze'ye giden iki Türkiye vatandaşı şehid oldu!
Filistinlilere destek için Gazze'ye giden iki Türkiye vatandaşı şehid oldu!

Dünya

Filistinlilere destek için Gazze'ye giden iki Türkiye vatandaşı şehid oldu!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze için korkunç sözler! Masum yüzlü alçak işte tam da böyle olur
Gazze için korkunç sözler! Masum yüzlü alçak işte tam da böyle olur

Dünya

Gazze için korkunç sözler! Masum yüzlü alçak işte tam da böyle olur

Gazze’de şehid olan çocuklar anısına gökyüzüne balon bırakıldı
Gazze’de şehid olan çocuklar anısına gökyüzüne balon bırakıldı

Aktüel

Gazze’de şehid olan çocuklar anısına gökyüzüne balon bırakıldı

Gazzeli babanın şehadete tam teslimiyeti!
Gazzeli babanın şehadete tam teslimiyeti!

Sosyal Medya

Gazzeli babanın şehadete tam teslimiyeti!

Hakan Fidan'ın Gazze temasları sürüyor! İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi üyeleriyle kritik ziyaret
Hakan Fidan'ın Gazze temasları sürüyor! İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi üyeleriyle kritik ziyaret

Gündem

Hakan Fidan'ın Gazze temasları sürüyor! İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi üyeleriyle kritik ziyaret

Gazze kan ağlarken Suudi Arabistan'da yeniden festival!
Gazze kan ağlarken Suudi Arabistan'da yeniden festival!

Dünya

Gazze kan ağlarken Suudi Arabistan'da yeniden festival!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23