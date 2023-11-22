Ateşkese saatler kala hala hastaneye yaralı çocuklar geliyor!
Katil İsrail, mücahid Hamas ile 4 günlük ateşkes anlaşmasının başlamasına saatler kala bebekleri ve çocukları hedef almayı sürdürüyor.
Gazze'deki hastanelere Perşembe sabahı saat 10:00'da başlayacak ateşkes anlaşmasından önce yoğun şekilde yaralı çocuk getirildi.
Siyonistlerin masum sivillere yönelik saldırılarının sürmesi güven sarsarken, bölgeden gelen görüntüler yine yürek yaktı.
Yaralı minik bir Filistinli kız çocuğunun acı içindeki çığlıkları izleyenleri kahretti.
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