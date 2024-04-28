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Gıda Ateşkes sağlanacak mı? Hamas heyetinden flaş hamle
Gıda

Ateşkes sağlanacak mı? Hamas heyetinden flaş hamle

Yeniakit Publisher
2024-04-28 18:34:00 -
Ateşkes sağlanacak mı? Hamas heyetinden flaş hamle

Hamas heyeti, İsrail'in Gazze'de ateşkes için sunduğu son karşı öneriye yanıt vermek için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği öğrenildi.

Hamas yetkilisi, bugün yaptığı açıklamada, Hamas heyetinin arabulucuların bir anlaşmaya varma çabalarını hızlandırması üzerine yarın Mısır’ın başkenti Kahire’ye gideceğini bildirdi. Adını açıklamayan Hamas yetkilisi, İsrail'in Gazze'de ateşkes için sunduğu son karşı öneriye Hamas'ın yanıtını yarın Mısır'da vereceğini söyledi.

İsrail'e cevap verilecek

Son teklife dair detayları açıklamayan Hamas yetkilisi, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya başkanlığındaki Hamas heyetinin yarın Mısırlı istihbarat yetkilileriyle yapacağı görüşmede İsrail'in önerisine yanıtını da ileteceğini söyledi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya yaptığı açıklamada, Hamas'ın 2 hafta önce sunduğu ateşkes ve esir takasını içeren teklife İsrail’den yanıt aldıklarını ve bunu inceleyeceklerini duyurarak, “Hamas, 13 Nisan'da Mısırlı ve Katarlı arabuluculara ilettiği öneriye siyonist işgalcilerin resmi yanıtını bugün aldı” ifadelerini kullanmıştı.

Hamas, 13 Nisan'da İsrail ile ateşkes teklifine ilişkin yanıtını Mısır ve Katar'a ilettiğini duyurmuştu.

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