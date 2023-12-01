Ateşkes biter bitmez Gazze'de katliam!
'İnsani ara' adı altındaki ateşkesin bitmesinin ardından Gazze'deki sivilleri hedef almayı sürdüren katil İsrail'in, sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda 109 Filistinli şehit oldu.
Katil İsrail ile mücahid Hamas arasındaki varılan anlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de yürürlüğe giren insani ara, bu sabah itibarıyla sona erdi. Siyonist İsrail'in insani aranın son bulmasının ardından Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 109'a yükseldi.
'Sağlık sistemi devre dışı'
İsrail'in acımasız saldırıları sürerken Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırıların ardından yeniden kapatılan Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına izin verilmesi çağrısında bulundu. Kudra, "İnsani ara sırasında Gazze'ye giren tıbbi yardım yalnızca 1 gün için yeterliydi. Gazze'de sağlık sistemi kelimenin tam anlamıyla hizmet dışıdır" dedi.
"Büyük hastanelerin hizmet dışı kalması nedeniyle Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık durumu son derece felaket. Tıbbi imkanlar çok sınırlı" ifadelerini kullanan Kudra, hizmette olan 3 hastanenin çok sayıda yaralıyı ağırlayabilecek kapasitede olmadığını vurguladı.
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