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Ateşin toprakla dansı başladı

Odunpazarı Belediyesi tarafından ‘Şehrin Ateşi’ sloganı ile düzenlenen Odunpazarı 5’inci Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’nda bilim insanları ve çalışmalarına başladı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 17:47
Ateşin toprakla dansı başladı

Odunpazarı Belediyesi tarafından ‘Şehrin Ateşi’ sloganı ile düzenlenen Odunpazarı 5’inci Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’nda bilim insanları ve çalışmalarına başladı.


Odunpazarı Belediyesi tarafından Tarihi Odunpazarı Meydanı’nda gerçekleştirilen 5’inci Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, birinci günü geride bıraktı. Turistlerin yanı sıra Eskişehirlilerin de yoğun ilgi gösterdiği Odunpazarı 5’inci Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’na 10 bilim insanı ve sanatçı katıldı. Sanatçılardan yaptıkları çalışmalar ve seramik pişirim teknikleri ile ilgili bilgi alan vatandaşlar, sanatçıların çalışmalarını ise ilgi ile izledi. Çalıştay alanına gelen çocuklar seramik hamuruna şekil verirken, vatandaşlar da tornada seramikten çömlek yaptı.


Başkan Kurt çalıştayın yapıldığı alanı gezdi


Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, çalıştayın gerçekleştirildiği Odunpazarı Meydanı’nı gezdi. Açılan stantları tek tek ziyaret eden Başkan Kurt, çalışmaları yakından izledi. Sanatçılarla sohbet eden Başkan Kurt, sanatçılara çalışmalarında başarılar diledi. Çalıştaya katılan bilim insanları ve sanatçılar Eldem Sanat Alanı Dalyancı Konağı’nda gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Sorkun Çömlekçi Köyüne gitti.


Canan Gürel Ak, Candan Dizdar Terwiel, Esra Mühürcü Yazıcı, Kadir Ertürk, Kenan Tarhan, Leyla Kubat, Saravut Vongnate (Tayland), Sarra Ben Attia (Tunus), Serkan Önder ve Tarık Kartal’ın sanatçı olarak katılacağı çalıştay, 25 Ağustos Pazar Günü saat 18:00’da Çağdaş Sanatlar Galerisinde gerçekleşecek sergi ile sona erecek.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:47
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