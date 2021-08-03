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Ateş Vadisi 2021 askeri tatbikatı Umman’da başladı
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Dünya Ateş Vadisi 2021 askeri tatbikatı Umman’da başladı
Dünya

Ateş Vadisi 2021 askeri tatbikatı Umman’da başladı

Umman’ın, ABD ile ortaklaşa düzenlediği “Ateş Vadisi 2021” isimli askeri tatbikatın başladığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 14:41:00 -
Ateş Vadisi 2021 askeri tatbikatı Umman’da başladı

Umman resmi ajansı ONA’ya göre, tatbikata Umman ordusundan 11. Piyade Tugayı ile ABD ordusu piyade birimleri katıldı.

Bu sabah ülkenin güneyindeki Zufar kentindeki Semrit Hava Üssü’nde başlayan tatbikatın, 12 Ağustos’a kadar süreceği ifade edildi.

Tatbikata, Umman ordusu hava ve kara kuvvetlerine bağlı farklı araçların da katıldığı bilgisi verildi.

Kaynak: TRT HABER

 

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