Ateş nasıl ölçülür?



İdeal vücut sıcaklığı; 37-38 derece arasında değişir. Ateş, genelde sabah saatlerinde düşük olurken, öğle sonrası ve akşamüzeri çocuk hareketli olacağından ateşi biraz yükselebilir. Bu yükselme normal sınırlar içindedir.

Normal şartlarda “ateş” dediğimiz şey vücut ısısının normalin üzerinde olmasıdır. Vücuda yabancı bir madde girdiğinde vücudun ilk tepkisi ateşi yükseltmek olacaktır. Bu hem yabancı cisim girdiği alarmının verilmesi hem de vücut savunmasının aktif olduğunun işaretidir. Vücuda giren başlıca yabancı maddeler bakteriler ve virüslerdir. Dolayısıyla bakteri ya da virüs kapan çocuklarda ateş çok sık görülür. Vücutta ateş yükseldiğinde doğal olarak terleme olur ve beden su kaybına uğrar.

Yenidoğan evresindeki bebeklerde ateşin çeşitli sebepleri olabilir. Yukarıda saydığımız sebepler dışında; anneyi yeterli miktarda emmemek, yeterli beslenememek, aşırı kalın kıyafetler, bulunulan ortam sıcaklığının yüksekliği bebeğin ateşinin çıkmasına ve sıvı kaybetmesine sebep olabilir.

“Süt çocukluğu” dediğimiz 2-5 yaş döneminde en sık görülen ateş sebepleri; grip, üst solunum yolları enfeksiyonları ve soğuk algınlığıdır.

*Ayrıca çocuğunuz iki yaşını geçmişse ateş yükselmesi, bademcik iltihabı kaynaklı olabilir. *Bir diğer ateş nedeni ise kulak iltihabıdır.

*Bazı aşılardan sonra bebekte ateş yükselebilir, bu normal bir süreçtir. Eğer ateşe, kusma da eşlik ediyorsa bir idrar yolları enfeksiyonu olabilir. Not: Kız çocukları idrar yolu enfeksiyonuna yakalanmaya daha müsaittir.

“Ateş” dediğimiz olay insan yaşamı için büyük bir kurtarıcı vazifesi görmektedir. Çocuğun hasta olduğunu en kısa yoldan belli eden bir işarettir. Bundan dolayı siz de evinizde kesinlikle bir termometre bulundurun.

Sağlığın korunması için ateşi düşürecek yöntemleri bilmelisiniz. Ateş kontrol dışı yükselirse, buna bağlı olarak havale geçirme riski vardır. Ateş düştükten sonra da kesinlikle koyuvermeyin, derhal ateşin sebebini öğrenin!

Doktor gerektiren haller

*Ateş düşürücü kullanmanıza rağmen, ateş 39 derecenin üzerindeyse

*Ateşi koltuk altından ölçtüğünüzde sıcaklık, 24 saatten daha uzun süredir 38,5 derecenin üzerindeyse

*Bebekte makattan ölçülen ateş 38 derecenin üzerindeyse

*Ateşle birlikte seyreden kasılma, sarsılma, kas seğirmeleri, titreme ve en önemlisi havale söz konusuysa zaman kaybetmeden doktora başvurun.

Evde yapılacaklar

*Çocuğunuzu mümkün olduğu kadar az giydirin.

*Battaniye, yorgan, kalın hırka gibi şeylerle üstünü örtmeyin. Çarşaf, pike gibi tek ve hafif örtü kullanın.

*Titrediğine kanarak çocuğu sarmayın. Zira bu ateşinin daha da yükselmesine sebep olur.

*Ateşle gelen terlemede sıvı kaybı olacağından çocuğunuza ağızdan sıvı verin. Böylece vücutta kaybolan ısının yerini alır.

*Anne sütü alan bir bebeğiniz varsa sık sık emzirmeniz sıvı ihtiyacına bire bir çözümdür.

*Ilık bir banyo, ateşi düşürebilir fakat kesinlikle soğuk su kullanmayın.

*Ateşi düşürmek için asla alkol kullanmayın