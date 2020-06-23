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Ateş Kara'dan gençlerin içini rahatlatacak YKS açıklaması

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, YKS sınavı ile ilgili paniğe neden olan iddialara ilişkin iç rahatlatacak bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 09:12:00 - 2020-06-23 09:15:29
Ateş Kara'dan gençlerin içini rahatlatacak YKS açıklaması

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, YKS sınavı ile ilgili paniğe neden olan açıklamaları CNN Türk'te değerlendirdi. Kara açıklamasında, "Bizim çocuklarımızın arasında kaybın olma ihtimali yok" dedi.

CNN Türk'te konuşan Prof. Dr. Kara, "Rakam hesabı yapılabilir tabi ama çocuklar geleceklerini belirleyeceği bir sınava giriyor. Bizim önceliğimiz onların huzurla sınava girmelerini sağlamak olmalı. Elimizden geldiği kadarıyla Bilim Kurulu'nun da önerileriyle çocukların en rahat ve en güvenilir şekilde sınava girmeleri sağlanmaya çalışıyor. Ben böyle rakam kayıp konuşulmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çocuklardan tek isteğim sınava konsantre olsunlar, rahat olsunlar. Birkaç gerçek nokta var onların da altını çizelim. Bizim açıkladığımız bilimsel gerçekler var. Sayın Bakan'ın açıklamaları var. Türkiye'de yapılan testlere göre PSR'ın pozitif çıktığı sayı binde bire tekabül ediyor. Bulaştırıcılığımız 1'in altına inmiş vaziyette. Böyle bir ortamda bulaş riskinin çok az olduğunu hatta olmadığını söyleyebiliriz. Sınava girenlerin yaşını düşündüğümüzde böyle bir kaybın olmasını beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ateş Kara kimdir, nerelidir? Ateş Kara hayatı biyografisi
Ateş Kara kimdir, nerelidir? Ateş Kara hayatı biyografisi

Biyografi

Ateş Kara kimdir, nerelidir? Ateş Kara hayatı biyografisi

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Yorumlar

inandırıcı değil

Üniversite sınavına girecek gençlerin yaş ortalaması 18 dir. Eğer bulaş riski bu kadar az idi ise neden bu gençlere ve çocuklara 3 ay sokağa çıkma yasağı getirildi. Ve bu risk yine bu kadar az veya hiç yok ise 18 yaş altı gençler ve çocuklar neden ebevenyleri ile ancak sokağa çıkabiliyorlar. Hocam, maalesef konuşmanız içmizi hiç mi hiç rahatlatmadı.
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