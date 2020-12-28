Ateş çiçeği nedir, faydaları nelerdir?

Ateş içeği bitkisi ballıbabagiller familyasındandır. Şifalı etkileriyle çok yakından tanıdığımız adaçayı bitkisinin yakın akrabası olup anayurdu Brezilya'dır. 1800'lü yılların başlarında İngiltere'ye getirilmiş ve oradan çiçekler dünyasına tanıtılmıştır. Ateşçiçeği, dikine gelişen ve 30-50 cm. kadar boylanabilen çalımsı ya da çok yıllık otsu bitkidir. Ama birinci yılının sonunda bozulduğundan, çoğu kez bitkiye bir yıllık işlemi uygulanır. Yeşil renkli köşeli gövdesi, çok dallı sürgünleri vardır. Oval biçimli kenarları dişli, sivri uçlu, yeşil renkli yaprakları 7 cm. kadar uzunlukta olabilir.

Ateş çiçeği bakımı

Ateş Çiçeği yaz başlarında sonbahara kadar sürekli açan parlak kırmızı renkli, borumsu biçimli gösterişli çiçek salkımlarındaki bir görüntü oluşturan dalya yıldızçiçekleri, bahçelerde kendilerine ayrılan çiçek tarhlarında çok güzel dururlar. Ayrıca evlerin balkonlarında plastik saksılar içinde de yetiştirilebilirler. Besince zengin, nemli ama suyu iyi akıntılı (süzek) bahçe topraklarını ve bol güneşli ortamları seven ateşçiçekleri, hafif gölge yerlerde de iyi gelişir. Bitki makul düzeyde sulanır. Ama, yazın sıcak ve kurak havalarda bitkiye verilen su miktarı artırılmalıdır. Ateşçiçekleri tohumuyla çoğaltılır. İlkbaharda 1618 derece sıcaklıklarda sıcak yastıklara ekilen tohumları 14 günde çimlenir. Bitkinin fideleri yeterince gelişince ve toprak ısındığında, bu fideler bahçelerdeki yerlerine şaşırtılarak sıra üzerinde 30'ar cm. aralık bırakılarak dikilir.

Ateş çiçeği faydaları

Ateş çiçeği bitkisi ada çayının oldukça benzeri etkileri vermektedir,yaz aylarında kırmızı çiçekler açmaktadır. Yoğunlukla Brezilya da yetiştirilmekte olup güneşli,kurak topraklarda yetişip bol bol bakımı yapılmalıdır. Bunların yanı sıra ateş çiçeği bitkisini bir çok faydası bulunmaktadır bunlardan bazıları; stres,sıkıntı gibi psikolojik tedavi olarak olumlu etkileri bulunur,odaklanma,dikkat bozukluğu yaşayanlara iyi gelmektedir.

Özellikle hint kültüründe ateş çiçeği oldukça önemlidir. Hintliler ateş çiçeğini şeker hastalığının tedavisi için kullanmışlardır.

Ayrıca gaz söktürücü, yatıştırıcı, karminatif, diüretik, midevi, ter kesici, haricen yara iyileştirici ve antiseptik olarak kullanılanılan ateş çiçeği türleri çok çeşitli biyolojik etkilere (antibakteriyal, antifungal, antiviral, antiseptik, analjezik, antioksidan, astrenjan, antispazmodik, halusinojenik, merkezi sinir sistemi depresanı, antisudorifik, antidiyabetik, antikanser, tüberkülostatik, kardiyovasküler ve insektisit aktiviteler vb.) sahiptir.