"Ateizm ve Deizm" etkisindeki gençlere özel sohbet! 'Birebir cevap vereceğiz'
İstanbul Fatih'teki Dirayet Mecmuası binasında, Ateizm ve Deizmden etkilenen gençlere yönelik özel sohbet programları düzenlenecek.
Yeniakit.com.tr
Dirayet Mecmuası Genel Yayın Yönetmeni Ömer Faruk Korkmaz, Fatih'teki binalarında "Ateizm ve Deizm" etkisindeki gençlere yönelik özel sohbet programına başlayacaklarını söyledi.
"Fatih'teki yeni yerimizde Ateizm ve Deizmden etkilenen gençlerimizi misafir edip sorularına birebir cevap vereceğiz." diyen Korkmaz, "Sırf bu hizmete tahsis ettiğimiz yerimize tüm kardeşlerimizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.