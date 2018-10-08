Ateizm Derneği Başkanı Zehra Pala’dan büyük saygısızlık! 'O işi Diyanet yapsın'

Ateizm Derneği Başkanı Zehra Pala, Twitter üzerinden inananlara saldırmayı sürdürüyor.

Hz. Peygamber'e (sav) yönelik ağza alınmayacak hakaretleri sosyal medyadan paylaşan hesapların gönderilerini beğenen Pala,kendisi de boş durmuyor. Diyanet'e saldıran Pala, ateizmi yaymaya çalıştıklarını her fırsatta inkar ederken inananları rencide etmeye çalışıyor.

Her platformda 'ateistti' diyerek savunduğu M. Kemal'in kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'na saldıran Pala, attığı tweette ateizmi yaymadıklarını öne sürerek, "Biz dernek olarak ateizmi yaymıyoruz dedik ama bize inanmadı kimse. Sonra ne oldu? “Derneği kapatın. Diyanet daha çok çalışıyor ateist sayısı için” dediler. O işi diyanet yapsın. Yapıyor da. Biz yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hz. Peygamber'e (sav) hakaret edenlerle yılışık biçimde Allah'a savaş açıyor

Attığı bir tweette kendisini takip eden, Allah, İslam ve Peygamber düşmanı sefilleri yönlendiren Ateizm Derneği Başkanı Pala, takipçilerine yılışık ifadelerle övgülerde bulunuyor.

Twitter'dan @ateistbelgin adlı din düşmanı kullanıcının İslam Peygamberi'ne (sav) yönelik hayasız ve alçakça ifadelerini beğenen Pala, bununla da yetinmeyerek kendisine takipçi kazandıran bu hesabı mentionlayarak teşekkürlerini bildiriyor.

HDP'ye yakınlığıyla biliniyor

Allah'a, gönderdiği peygamber ve dinlere düşmanlık etmeyi hayat tarzı haline getiren Pala gibi ateistler, toplumun sinir uçlarına dokunmaktan hastalıklı bir zevk alıyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yakınlığıyla bilinen Pala, hiçbir dine mensup olmadığı halde dinlere düşmanlık etmeyen insanlardan dahi tepki alıyor.

Böyle tepki gördü!

Twitter'dan isimsiz hesapların İslam'a ve Hz. Peygamber'e yönelik salyalı saldırılarını koordine eden Pala, bir Twitter kullanıcısından böyle tepki görmüştü.

Zehra Pala'nın verdiği yanıtta 'muhatap' kelimesini 'muhattap' olarak yazması ise Allah'a karşı cehaletlerinden başka silahı olmayan ateistlerin seviyesini gözler önüne serdi.