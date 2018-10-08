0553 313 94 23

Ateizm Derneği Başkanı Zehra Pala’dan büyük saygısızlık! 'O işi Diyanet yapsın'

Ateizm Derneği Başkanı Zehra Pala, Diyanet'i hedef alarak kurumun ateizmi yaydığını öne sürdü. Dinlere kin kusan ve İslam Peygamberi'ne (sav) alçak sözlerle saldıran sosyal medya hesapları ile sürekli iletişim halinde olan Pala, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Biz dernek olarak ateizmi yaymıyoruz dedik ama bize inanmadı kimse. Sonra ne oldu? “Derneği kapatın. Diyanet daha çok çalışıyor ateist sayısı için” dediler. O işi diyanet yapsın. Yapıyor da. Biz yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 19:31
Ateizm Derneği Başkanı Zehra Pala’dan büyük saygısızlık! 'O işi Diyanet yapsın'

Ateizm Derneği Başkanı Zehra Pala, Twitter üzerinden inananlara saldırmayı sürdürüyor.

Hz. Peygamber'e (sav) yönelik ağza alınmayacak hakaretleri sosyal medyadan paylaşan hesapların gönderilerini beğenen Pala,kendisi de boş durmuyor. Diyanet'e saldıran Pala, ateizmi yaymaya çalıştıklarını her fırsatta inkar ederken inananları rencide etmeye çalışıyor.

Her platformda 'ateistti' diyerek savunduğu M. Kemal'in kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'na saldıran Pala, attığı tweette ateizmi yaymadıklarını öne sürerek, "Biz dernek olarak ateizmi yaymıyoruz dedik ama bize inanmadı kimse. Sonra ne oldu? “Derneği kapatın. Diyanet daha çok çalışıyor ateist sayısı için” dediler. O işi diyanet yapsın. Yapıyor da. Biz yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hz. Peygamber'e (sav) hakaret edenlerle yılışık biçimde Allah'a savaş açıyor

Attığı bir tweette kendisini takip eden, Allah, İslam ve Peygamber düşmanı sefilleri yönlendiren Ateizm Derneği Başkanı Pala, takipçilerine yılışık ifadelerle övgülerde bulunuyor.

Twitter'dan @ateistbelgin adlı din düşmanı kullanıcının İslam Peygamberi'ne (sav) yönelik hayasız ve alçakça ifadelerini beğenen Pala, bununla da yetinmeyerek kendisine takipçi kazandıran bu hesabı mentionlayarak teşekkürlerini bildiriyor.

HDP'ye yakınlığıyla biliniyor

Allah'a, gönderdiği peygamber ve dinlere düşmanlık etmeyi hayat tarzı haline getiren Pala gibi ateistler, toplumun sinir uçlarına dokunmaktan hastalıklı bir zevk alıyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yakınlığıyla bilinen Pala, hiçbir dine mensup olmadığı halde dinlere düşmanlık etmeyen insanlardan dahi tepki alıyor.

Böyle tepki gördü!

Twitter'dan isimsiz hesapların İslam'a ve Hz. Peygamber'e yönelik salyalı saldırılarını koordine eden Pala, bir Twitter kullanıcısından böyle tepki görmüştü.

Zehra Pala'nın verdiği yanıtta 'muhatap' kelimesini 'muhattap' olarak yazması ise Allah'a karşı cehaletlerinden başka silahı olmayan ateistlerin seviyesini gözler önüne serdi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 19:31
  1. zehra pala
  2. Ateizm Derneği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB Başkanı Uysal'dan metro açıklaması
    1. İBB Başkanı Uysal'dan metro açıklaması
    2. Erdoğan'dan Macarların sorusuna cevap:..
    3. Meteoroloji uyardı: Dışarı çıkmayın!
    4. Muş'taki FETÖ operasyonunda bir kişi..
    5. Yıldız Holding'in yeni CEO'su Mehmet..
    6. Koltuğu sallanan Mourinho'nun..
    7. İtalya'dan Almanya'ya tehdit:..
    8. Aykut Kocaman'a süpriz teklif
    9. Merkez Bankası'ndan 'ihracat'..
    10. İsrail'den UEFA'ya tehdit!
    11. Ateizm Derneği Başkanı Zehra Pala’dan..
    12. Takım puan kaybederken güldü! Yıldız..
    13. Hakim ve Savcılar da bedelli..
    14. Ağız kokusu nasıl geçer?
    15. Bakan Gül'den hakim ve savcılara..
    16. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    17. Meteoroloji uyardı! Suriye üzerinden..
    18. FETÖ davasında skandal ifade: İsrail..
    19. Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman saat..
    20. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı..
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu