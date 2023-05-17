Ateist Sevan Nişanyan seçimin galibini ilan etti

Kendisini 'açık sözlü ateist' olarak tanımlayan Dilbilimci Türk Ermenisi Sevan Nişanyan, Youtube hesabından çarpıcı bir iddiada bulundu. Nişanyan, 'Tayyip Erdoğan %50.8 ile kazandı ama muhalefet bu kadar umutlanmışken yenilgiyi hazmedemeyeceği için %49 gösterdiler.' iifadesini kullandı.

Nişanyan, Youtube kanalından yaptığı seçim değerlendirmesinde "Seçimi ilk turda Tayyip Erdoğan %50.8 ile kazandı ama muhalefet bu kadar umutlanmışken yenilgiyi hazmedemeyeceği için %49 gösterdiler. Çok ustaca bir hareket." dedi.

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