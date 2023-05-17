Ateist Sevan Nişanyan seçimin galibini ilan etti
Ateist yazar Sevan Nişanyan, seçimin galibini Youtube hesabından ilan etti. Nişanyan yaptığı açıklamalarda, Başkan Erdoğan’ın seçimi kazandığını fakat muhalefetin bunu gizlediğini iddia etti.
Kendisini 'açık sözlü ateist' olarak tanımlayan Dilbilimci Türk Ermenisi Sevan Nişanyan, Youtube hesabından çarpıcı bir iddiada bulundu. Nişanyan, 'Tayyip Erdoğan %50.8 ile kazandı ama muhalefet bu kadar umutlanmışken yenilgiyi hazmedemeyeceği için %49 gösterdiler.' iifadesini kullandı.
Nişanyan, Youtube kanalından yaptığı seçim değerlendirmesinde "Seçimi ilk turda Tayyip Erdoğan %50.8 ile kazandı ama muhalefet bu kadar umutlanmışken yenilgiyi hazmedemeyeceği için %49 gösterdiler. Çok ustaca bir hareket." dedi.
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