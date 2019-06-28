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Atça karpuzu Almanya yolcusu

Aydın’ın Sultanhisar İlçesine bağlı Atça Mahallesi, dünyaca ünlü Atça çileğinin ardından karpuzu ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

28 Haziran 2019 Cuma 11:43
Atça karpuzu Almanya yolcusu

Aydın’ın Sultanhisar İlçesine bağlı Atça Mahallesi, dünyaca ünlü Atça çileğinin ardından karpuzu ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Sezonda yaklaşık 45 bin ton üretilen, yüzde 90’ı yurt içinde tüketilen ve yüzde 10’u ise başta Irak ve Ukrayna’ya ihraç edilen Atça Karpuzu, ilk kez bu sezonda Almanya’ya ihraç edildi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait Atça Toptancı Halinden yüklenen ilk tır dün itibari ile yola çıkarken bugün de 2. bir tırda yüklenerek yaklaşık 41 ton Atça karpuzu Almanya’ya yollandı.



Atçalı Toptancı Hali esnaflarından ve üreticilerden Ali Polat, Atça karpuzunun ilk kez Almanya’ya ihraç edildiğini ifade ederek, “Atça Mahallemiz Aydın’daki çilek ve karpuz üretiminde ilk sıralarda yer alıyor. Aydın başta olmak üzere tüm Ege Bölgesinden ve yakın bölgelerden alıcı Atça’dan ürün alıyor. Yılın 12 ayı açık olan Toptancı Halimizde Çilekten sonra en fazla satışı yapılan ürün karpuz. Aracılarımız sayesinde bu sezon ilk kez Almanya’ya karpuz ihraç ediyoruz. İlk etapta 2 TIR, yani 41 ton karpuzumuz Almanya yolcusu oldu. Oradaki gurbetçilerimiz başta olmak üzere Almanlara Atça Karpuzumuzun lezzeti ile tanıştıracağız. İnşallah bunun da devamı gelecek” dedi.


Atça Toptancı Hal Müdürü Levent Kavçin’de konuşmasında yerli karpuz hasat sezonunun 25 gün önce başladığını ifade ederek, “Bölgemizdeki yaklaşık 3 bin dönüm arazide 40-45 bin ton civarı Atça Karpuzu yetiştiriliyor. Sezon başında günde 200 tonla başlayan girişler bugün 500-600 ton arasında seyrediyor. Ekiplerimizce sıkı denetimden geçen ürünler güvenli bir şekilde tüketiciye ulaştırıldığı için tercih ediliyoruz. Bu yıl ilk kez Almanya’ya Atça Karpuzumuz ihraç ediliyor. Bu yıl fiyatlar tatmin edici olmasa da üreticimiz zarar etmemek için çaba sarfediyor. Zaten çiftçide para olursa piyasada da para oluyor. Genelde ürünün yüzde 90’ı iç piyasaya, yüzde 10 ise başta Irak olmak üzere Ukrayna’ya ve şimdide Almanya’ya ihracatımız başladı. Umarım ihracatımız artarak devam eder” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:43
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