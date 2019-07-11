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ATB Ürün İhtisas Borsası Acentesi oldu

Antalya Ticaret Borsası, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:26
ATB Ürün İhtisas Borsası Acentesi oldu

Antalya Ticaret Borsası, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) ile acentelik sözleşmesi imzaladı. TOBB ve Ticaret Borsaları tarafından kurulan Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’nin acenteliğini alan ATB, Elektronik Ürün Senetlerine ilişkin borsacılık faaliyetlerini gerçekleştirebilecek.


Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 2018 yılında kuruluşu gerçekleştirilen ve TOBB ve ticaret borsalarının kurucu ortağı olduğu Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş’nin (TÜRİB) faaliyete geçtiğini belirtti. Çandır, artık Elektronik Ürün Senetlerilerinin (ELÜS) alım-satım işlemlerinin yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın http://www.turib.com.tr adresinden “TÜRİB İşlem Platformu” üzerinden gerçekleştirilebileceğini kaydetti.



Lisanslı depolardaki ürünlerin alım satımı


Antalya Ticaret Borsası’nın TÜRİB ile sözleşme imzalayarak TÜRİB’in acentesi olduğunu bildiren Çandır, “Acenteliğimizle birlikte Elektronik Ürün Senetleri’ne ilişkin borsacılık faaliyetlerini gerçekleştirme yetkisine sahip olduk. Artık tüm ELÜS işlemleri Borsamız tarafından gerçekleştirilebilecektir” dedi. Çandır, üretici ve yatırımcıların lisanslı depolardaki ürünlerin alım satımı için ATB’ye başvurabileceğini bildirdi.


ELÜS işlemleri yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiliğe sahip yatırımcıların TÜRİB’e kayıt olması gerektiğini vurgulayan Ali Çandır, “TÜRİB’de işlem yapmak isteyenler


Borsamıza kayıt işlemlerini en kısa sürede yapmalıdır. Borsamız bunun için gerekli altyapıyı kurdu. Gerekli belgelerle bize başvurmaları yeterli” dedi. Çandır, kayıt için Borsa’ya üyeliğin zorunlu olmadığını vurguladı. Çandır, buğday, arpa, mısır, pamuk, çeltik, soya fasulyesi zeytin, fındık ve mercimeğin TÜRBİ’de işlem yapılan ürünler olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:26
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