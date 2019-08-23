Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin 94. yıl dönümü etkinlikleri başladı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kastamonu’ya Gelişi ve Şapka İnkılabının 94. yıl dönümü kutlamaları kortej yürüyüşüyle başladı.

Kastamonu Valiliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Vatandaşlar protokol üyeleri ve Kastamonu Belediyesi Bandosu eşliğinde Olukbaşı Mevkii’nden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yaklaşık 3 kilometre yürüdü. Yürüyüşün ardından Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı’na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığının çelenkleri konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu. Kutlama törenine katılan vatandaşların farklı modellerde şapka takmaları gözlerden kaçmadı.

11 yıldır etkinliğe katıldığını söyleyen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Lale Özder, kendilerini Kastamonu’ya Şerife Bacı’nın ruhunun çektiğini ifade etti. Atatürk’ün 1924 yılında Kastamonu’ya gelerek şapka inkılabı ve kıyafet ile ilgili yeni düzenlemeleri gerçekleştirmesi sebebiyle her yıl Kastamonu’da etkinlikler düzenlendiğini belirten Lale Özder, “Biz de buna üniversite olarak 11 yıldır katılıyoruz. Katılış amacımız müzelerin büyümesi ve genişlemesi. Şapka Müzesi’nin, Dantel Müzesi’nin ve giysi müzesinin genişleyerek dünya müzesi olmasını hedefliyoruz. Bu sene daha da büyüyerek katıldık bu sergiye. Her yıl büyüyoruz. Bu büyümenin sebebi Milli Mücadele kahramanı Şerife Bacı´nın ruhu diye düşünüyorum. Şerife Bacı’nın ruhu bizi burada çoğaltıyor. Büyütüyor. İlerleyen zamanda katılım daha da artacaktır” dedi.

Öte yandan Atatürk’ün Kastamonu’ya Gelişi ve Şapka İnkılabı’nın 94. yıl dönümü dolayısıyla 30 Ağustos’a kadar çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.