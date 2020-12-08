Atatürk’ün hatırası Keçiören’de yaşayacak

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kalaba Mahallesi’ndeki Ankara Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Teknokenti'nin bahçesinde metruk hâlde bulunan ve milli mücadele sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından karargâh olarak kullanılan "Atatürk Evi"ni restore edeceklerini belirtti.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Altınok, Ankara Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Teknokenti'ni ziyareti sırasında buranın kampüsünde metruk halde bulunan ve milli mücadeleye karargâhlık yapmış olan metruk haldeki yapıyı da inceledi.

İncelemelerinin ardından görüşlerine yer verilen Altınok, "Milli mücadelemizin ve büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırası olan bu yapıyı restore ederek bu güzel hatırayı hem yaşatacağız hem de geleceğe taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Altınok, Keçiören’in milli mücadele acısından önemli bir yere sahip olduğunu da hatırlatarak şunları aktardı:

"Kurtuluş savaşımızın mimarı ve kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldiğinde aslında milli mücadelenin karargâhına; Keçiören’e gelmiştir. Şuan Meteroloji Genel Müdürlüğümüzün bulunduğu binada Milli Mücadeleyi yönetmiştir. Aynı zamanda Teknokent’in bahçesinde bulunan bu yapıyı da karargâh olarak kullanmıştır. Maalesef şu an metruk bir halde olan yapıyı inşallah en kısa zamanda Ankara Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile beraber restore edip Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında veya daha öncesinde açmış olacağız. Yapının restorasyonunu da aslına uygun şekilde yapıp, Atatürk’ün yaşadığı yer olarak ziyaret edilecek bir mekân haline getireceğiz."