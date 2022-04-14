Atatürk'ün bile ‘İşte benim cumhurbaşkanım’ diyeceği aday!

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin başını çektiği; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı, "erken seçim" çığırtkanlığını her fırsatta sürdürüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Zillet İttifakı' olarak nitelendirdiği Millet İttifakı, "erken seçim" çağrısı yapmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday çıkaramıyor. Durum böyle olunca siyaset kulislerinde bir çok isim konuşuluyor.

Özellikle CHP kanadında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri öne çıkıyor.

Koltuk kapma mücadelelerinin yaşandığı CHP, net bir dille 'adayımız' açıklamasını yapamıyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Mustafa Kemal'i kendi çıkarları uğruna kullanan CHP'de Grup Başkanvekili Özgür Özel'den "Öyle bir aday çıkaracağız ki, Atatürk bile 'İşte benim cumhurbaşkanım' diyebilecek." açıklaması geldi.

Özel'in sözlerini köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Rauf Tamer, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Tamer'in "Biraz karışık" başlıklı o yazısı:

"Kılıçdaroğlu aday olmayı sahiden çok mu istiyor, yoksa rol mü yapıyor?

Niçin rol?

- Gerçek aday’ı saklamak için.

Eğer böyle bir rol üstlenmişse, vallahi çok güzel oynuyor... Oscar’lık.

*

Lakin, yol arkadaşları sayılan 5 kişi’ye biraz ayıp olmuyor mu?

Bu kadar büyük kandırmacayı hiçbir bünye kaldırmaz.

Esasen bu bir skandal.

Yok artık.

Kemal Bey bunu göze alamaz.

*

İçime niye böyle bir şüphe düştü?

Düştü, çünkü Özgür Özel, bir süre önce şöyle bir laf etti:

- Öyle bir aday çıkaracağız ki, Atatürk bile “İşte benim cumhurbaşkanım” diyebilecek.

*

Gerçi Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün hayran kalacağı biri değil ama Özgür Bey bunu niye böyle söyledi? Genel Başkanına büyük bir iltifat mı etmek istedi?

Yok eğer başka birini kastettiyse Genel Başkanından hiç mi çekinmedi? Nasıl göze aldı da böyle konuştu?

Velhasıl Özgür Özel kafamı karıştırdı.

*

Bir taraftan da SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı’nın keskin bir kanaati var.

Özetle şöyle:

“Kılıçdaroğlu için CHP liderliği vazgeçilmez bir yer...” Yani her adımını

ona göre atar. Maceraya girmez.

Bayrakçı, mükemmel bir gözlemcidir. Tespiti gayet doğrudur (Kılıçdaroğlu, bütün milleti kandırıyorsa, belki Özgür Özel’i de kandırmış olabilir).

*

Adam haklı.

Hiçbir kalıba sığmıyor.

Başkaları aday olursa, onların kaybedecekleri bir şey yok...

Ama Kılıçdaroğlu’nun kaybedeceği çok şey var...

......

Bu konuya fazla mı burnumuzu soktuk bilmem ama masadaki şu 60 bin oy sahibi kadar fikrimizi söyleyemez miyiz?