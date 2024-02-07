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Gündem Atatürkçülüğü eleştirmek de suç oldu! 5816 bir can daha yaktı
Gündem

Atatürkçülüğü eleştirmek de suç oldu! 5816 bir can daha yaktı

Yeniakit Publisher
2024-02-07 13:23:00 -
Atatürkçülüğü eleştirmek de suç oldu! 5816 bir can daha yaktı

Dünya üzerinde vefat eden bir şahsın yasayla korunduğu tek ülke olan Türkiye’de “5816 Sayılı Kanun” garabeti, işgüzar hukukçular nedeniyle mağdur üretmeye devam ediyor. İstanbul'da ikamet eden Halil Aktaş isimli bir sosyal medya kullanıcısı hakkında, Mustafa Kemal hakkında hiçbir hakarete yer vermeksizin sadece ‘Atatürkçülüğü’ eleştiren bir paylaşımı yüzünden soruşturma açıldı.

 HABER MERKEZİ 

1951’den beri yürürlükte olan 5816 Sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu, can yakmaya devam ediyor. İstanbul'da ikamet eden Halil Aktaş isimli bir sosyal medya kullanıcısı hakkında, Mustafa Kemal hakkında hiçbir hakarete yer vermeksizin sadece ‘Atatürkçülüğü’ eleştiren bir paylaşımı yüzünden soruşturma açıldı.

ATATÜRKÇÜLÜĞÜ SORGULAMAK SUÇ OLDU

Dünya üzerinde vefat eden bir şahsın yasayla korunduğu tek ülke olan Türkiye’de “5816 Sayılı Kanun” garabeti, işgüzar hukukçular nedeniyle mağdur üretmeye devam ediyor. İstanbul'da ikamet eden Halil Aktaş isimli bir sosyal medya kullanıcısı hakkında, Mustafa Kemal hakkında hiçbir hakarete yer vermeksizin sadece ‘Atatürkçülüğü’ eleştiren bir paylaşımı yüzünden soruşturma açıldı. Halil Aktaş’ın Facebook’tan sorduğu, “Atatürkçülüğün sahtesi mi olur; Özü de sahtekârlık değil mi zaten!” sorusu üzerine harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunda görevli savcı İsmail Teker, hazırladığı iddianamede Aktaş’ın cezalandırılmasını istedi.


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SAVCI BEY NİYET OKUDU

Verdiği ifadede paylaşımının ‘sahte Atatürkçülere yönelik olduğunu’ beyan eden Aktaş’ın savunmasına rağmen bildiğini okuyan savcı Teker, iddianamesinde şu skandal sözlere yer verdi: “Şüphelinin yukarıda belirtilen paylaşımı Atatürk’ün hatırasını tahkir kastı ile yaptığı, paylaşımın düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşılmış olup, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin sosyal medya hesabından Atatürk’ün hatırasına alenen hakarette bulunduğu ve üzerine atılı 5816 Sayılı Kanuna muhalefet suçunu işlediği yönünde dava açmaya yeterli delil elde edildiği kanaatine varılmıştır.”

“ATATÜRK’LE NE ALAKASI VAR?”

Hakkında hazırlanan iddianameyi sosyal medyadan paylaşan Aktaş, “Bu paylaşımın Atatürk’le ne alakası var?” diyerek uğradığı mağduriyeti dile getirirken, Mustafa Kemal hakkında hiçbir ifadenin yer almadığı paylaşım yüzünden açılan soruşturma, yargıdaki Moğultay zihniyetinin tahakkümünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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