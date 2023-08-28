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Gündem Atatürkçü Düşünce Derneği'nden HÜDA PAR'lı Dinç'e 'çağ dışı' hakareti!
Gündem

Atatürkçü Düşünce Derneği'nden HÜDA PAR'lı Dinç'e 'çağ dışı' hakareti!

Yeniakit Publisher
2023-08-28 22:03:00 -
Atatürkçü Düşünce Derneği'nden HÜDA PAR'lı Dinç'e 'çağ dışı' hakareti!

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, HDÜA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç'in "karma eğitim" açıklamasını hedef aldı.

HÜDA PAR'lı Dinç, Batı'lı ülkelerin karma eğitimden vazgeçtiğine dikkat çektiği açıklamasında, "Karma eğitim zorunlu olmasın. İsteyen erkek okullarına gitsin, isteyen kız okullarına gitsin." demişti.

Hassasiyeti olan aileler için "kız okulu" ve "erkek okulu" kurulması çağrısında bulunan Dinç, Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından hedefe kondu.

Tarih cehaletini ortaya koydu!

Cumhuriyet'e konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, hakaret diline başvurup, Faruk Dinç gibi düşünen Müslümanları "çağdışı" olmakla itham etti.

Bozkurt, röportajda kullandığı ifadelerinde tarih cehaletini gözler önüne sererek şöyle konuştu:

Temelinde laik cumhuriyet ve kadın özgürlüğü karşıtlığı yatan bu çağdışı anlayış, koskoca Osmanlı İmparatorluğu’nu yıktığı gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin de altını oymayı marifet biliyor, bunu da tıpkı ataları gibi kutsal İslam dini kılıfına sararak yapıyor. Bunlar batı emperyalizminin 100 yıllık menhus emellerine hizmet ettiklerinin farkında değiller.
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