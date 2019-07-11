Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı 'Bankamatik Memuru' çıktı! Bakın kim ortaya çıkardı

Atatürkçü Düşünce Derneği içerisinde yeni başkana muhalif olan bir grubun yayımladığı bildiri, Başkan Hüseyin Emre Altınışık'ın Çankaya Belediyesinde çalıştığını ortaya çıkardı. "Bankamatik memuru" olduğu iddia edilen Altınışık,"ADD faliyetlerini mesai saatleri dışında yürüttüğümden memurluk yapmamda bir sakınca yok" dedi.

Bu yıl, kuruluşunun 30. yılını kutlayan Atatürkçü Düşünce Derneği'nde (ADD) bildiri krizi yaşanıyor.

Tansel Çölaşan'ın uzun süreli başkanlığının ardından 30 Temmuz 2018'de başkanlığa Prof. Dr. Süheyl Batum seçildi. Ancak Şubat 2019'da yapılan genel kurulda yapılan güvensizlik oylamasında 25 üyeden 17'sinin oyuyla Batum'un başkanlığı düşürüldü. Ardından Genel Başkanlığa Hüseyin Emre Altınışık getirildi.

Dikkat çeken sorular

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, ADD içerisinde "Yeniden Milli Mücadele Grubu" ismi ile hareket eden kesim, bir bildiri yayımlayarak yeni başkana savaş açtı. Bildiride, "ADD Genel Başkanı olan Hüseyin Emre Altınışık, nüfus kayıtlarında ise Emre Altınışık olarak yazılı bulunan kişi, kendisi ile ilgili uzun zamandır ortalıkta dolaşan iddialara cevap vermek zorundadır" denildi. Altınışık'ın ADD web sitesinde ve internetteki hiçbir açık kaynakta özgeçmişinin bulunmadığı ifade edilerek, şu sorular soruldu:

"1-Hüseyin Emre Altınışık isimli kişinin mezuniyeti ve mesleği nedir?

2- 15. Olağan Genel Kurul için bastırılan aday tanıtım kitapçığında doğum tarihi 23 Nisan 1973 olarak yazmaktadır. Kimliğindeki gerçek doğum tarihi nedir?

3-Yıllardır kendisine mesleğini soranlara 'TBMM'de kadrolu danışman' olduğunu söyleyen Hüseyin Emre Altınışık 1999 yılından beri 'kadrolu' Çankaya Belediyesi çalışanı mıdır? Eğer öyle ise, Çankaya Belediyesi'nde odası, masası, makamı var mıdır, olmuş mudur? Yoksa işe gitmeden ATM'den maaş çeken kişiler için kullanılan 'bankamatik memuru' olarak ifade edilen kişilerden midir?"

Tartışılan isim konuştu

Yayımlanan bildirinin ardından, ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık'la konuştuk. Bildiriyi yayımlayanları art niyetli hareket eden bir grup olarak tanımlayan Altınışık, "Kaybettikleri mevzileri geri kazanmak adına marjinal bir grubun yarattığı algı operasyonudur. Bildiriye keşke imzalarını da atsalardı" dedi.

"ADD Başkanlığını mesai saatleri dışında yürütüyorum"

Altınışık, bildiride yer alan "Çankaya Belediyesi çalışanı mıdır?" sorusuna ise, "Evet kadrolu olarak çalışıyorum. Devlet memuruyum. Mesai saatlerim içinde belediyede özel kalem müdürlüğü ile açılış ve organizayonlardan sorumlu görev yürütüyorum. Mesai saatleri dışında da ADD başkanlığını yürütüyorum. Mesai saatleri dışında ADD faliyetlerini yürüttüğümden memurluk yapmamda bir sakınca yok. Ayrıca mesleğimi soranlara doktora yaptığımı hatırlatıp, önümüzdeki günlerde akedemisyenlik yapacağımı da duyurmak isterim" yanıtını verdi.