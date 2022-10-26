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Siyaset Atatürkçü CHP şimdi hapı yuttu! Hüseyin Baş 6’lı masaya bakın neden alınmamış
Siyaset

Atatürkçü CHP şimdi hapı yuttu! Hüseyin Baş 6’lı masaya bakın neden alınmamış

Haydar Baş'ın ölümünden sonra BTP'nin başına gelen Hüseyin Baş, altılı masaya alınmama nedenini açıkladı, CHP'yi bölecek gerçeği duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 13:53:00 -

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Millet İttifakı'na katılmak istediklerini açıkladı.

Fox TV'de sabah haberleri programına katılan Baş şöyle konuştu:

"Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor" dedi.

Baş, altılı masaya alınmak istediğini ancak Saadet Partisi'nin, "Onlar çok Atatürkçü" diyerek karşı çıktığını söyledi. Baş, "CHP bize, Saadet Partisi'ni halledin, dedi" ifadesini kullandı.

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