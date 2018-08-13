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Atatürk ve Galata köprüleri trafiğe kapalı olacak

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Atatürk Köprüsü, yarın saat 00.30'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:01
Atatürk ve Galata köprüleri trafiğe kapalı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bakım onarım çalışmalarından dolayı Atatürk Köprüsü'nün (Unkapanı) yarın saat 00.30 ile 04.30 arası araç ve yaya trafiğine kapalı olacağı bildirildi. Açıklamada, aynı zamanda Unkapanı ve Yeni Galata köprülerinin saat 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açılacağı kaydedildi.

Atatürk Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların 00.30-02.30 ile 03.30-04.30 saatlerinde Yeni Galata Köprüsü'nü veya Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, "Unkapanı ve Yeni Galata Köprüleri saat 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açık olacağından araç ve yayalar Haliç Köprüsü'nü kullanabileceklerdir." denildi.  

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:01
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  3. galata köprüleri
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