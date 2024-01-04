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Spor Atatürk şovmenleri ‘duygusal’a bağladı: Hem maça çikma hem parayı kasaya indir!
Spor

Atatürk şovmenleri ‘duygusal’a bağladı: Hem maça çikma hem parayı kasaya indir!

Yeniakit Publisher
2024-01-04 16:44:00 - 2024-01-04 17:28:09
Atatürk şovmenleri ‘duygusal’a bağladı: Hem maça çikma hem parayı kasaya indir!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak protokolde yer almayan Atatürk temalı tişörtler ve pankartlar nedeniyle gerçekleşmeyen Turkcell Süper Kupa finali için Suudiler harekete geçiyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak protokolde yer almayan Atatürk temalı tişörtler ve pankartlar nedeniyle gerçekleşmeyen Turkcell Süper Kupa finali için Suudiler harekete geçiyor.

Suudiler, krizi Lahey'e taşıyacak

Bosna merkezli haber ajansı Klix'in haberine göre bu konu Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınacak.

Suudi Arabistan, tazminat talep ediyor

Suudi Arabistan destekli organizasyon şirketi Riyadh Season, maçın düzenlenmesi için; TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye verilen paralarla birlikte tazminat talep ediyor. Haberin devamında söz konusu paranın Suudiler'e iade edileceğinin kesin olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray suçlanmıştı

Süper Kupa maçının organizatörü Suudi Arabistan devletine bağlı Riyadh Season, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk pankartı ve tişörtü için izin verilmemesi üzerine sahaya çıkmama kararı aldığı maçla ilgili açıklama yapmıştı. Şirket maç iptalinden takımları sorumlu tuttu. Açıklamada, "Anlaşmaya rağmen iki takımın da anlaşmaya uymaması üzücü" ifadeleri yer aldı.

Suudi Arabistan polisi, pankarta el koymuştu

Öte yandan maç öncesinde Suudi Arabistan polisi, Fenerbahçe'nin soyunma odasına girip Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün yer aldığı pankarta el koymuştu.
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TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den de açıklama gelmişti

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den iptale ilişkin yapılan ortak açıklamada "29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz" denilmişti.

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