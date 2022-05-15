Atatürk rolü ile paraları cebe indirecek! Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli de metodu kaptı

Disney Plus’ta, 14 Haziran’da yayın hayatına başlayacak olan Atatürk dizisinin kadrosu belli olmaya başladı.

Mehmet Günsür, Songül Öden ve Emma Watson gibi oyuncuların yer alacağı dizi için son olarak Sarp Akkaya ile anlaşıldığı belirtildi. Akkaya, Atatürk dizisinde Enver Paşa'yı oynayacak.

6 bölüm sürmesi beklenen dizi, “7. Koğuştaki Mucize”nin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin tarafından çekilecek.

Aras Bulut İynemli'nin bölüm başı ücreti

Mustafa Kemal Atatürk’ü oynayacak olan Aras Bulut İynemli'nin bölüm başı ücreti de ortaya çıktı. İynemli'nin başrolünde yer aldığı Atatürk dizisinden her bir bölüm için 700 bin TL alacağı iddia edildi.